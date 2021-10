Makeup minimalista per l’inverno | ecco i 4 prodotti che ti regaleranno un viso da favola!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Makeup minimalista

CheDonna.it

e molto naturale, il trucco acqua e sapone (noto anche comenude) piace a tutti, anche alle star. Per realizzarlo alla perfezione, ci sono degli step fondamentali da seguire. Più ...Infine, se avete intenzione di copiare il beauty look di Ilary, non limitate le quantità di mascara e matita nera: tanto la base è, tanto il trucco occhi è improntato al more is more .