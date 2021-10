Lazio, Immobile ha recuperato dall’infortunio: con l’Inter ci sarà (Di martedì 12 ottobre 2021) Ciro Immobile ha smaltito dall’infortunio che lo ha tenuto fuori con il Bologna. La Lazio può sorridere, con l’Inter ci sarà Maurizio Sarri può sorridere: Ciro Immobile è pienamente recuperato e sarà regolarmente a disposizione del tecnico per la gara di sabato alle 18 contro l’Inter all’Olimpico. La piccola lesione al semimebranoso della coscia è stata superata e nella giornata di oggi, come riportano il Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport e il Messaggero, l’attaccante rientrerà in gruppo per riprendere confidenza con il campo. Troppa la voglia di giocare contro il suo mentore ed ex allenatore Simone Inzaghi, troppa la voglia di incrementare il bottino di reti contro l’Inter in maglia biancoceleste: ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Ciroha smaltitoche lo ha tenuto fuori con il Bologna. Lapuò sorridere, conciMaurizio Sarri può sorridere: Ciroè pienamenteregolarmente a disposizione del tecnico per la gara di sabato alle 18 controall’Olimpico. La piccola lesione al semimebranoso della coscia è stata superata e nella giornata di oggi, come riportano il Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport e il Messaggero, l’attaccante rientrerà in gruppo per riprendere confidenza con il campo. Troppa la voglia di giocare contro il suo mentore ed ex allenatore Simone Inzaghi, troppa la voglia di incrementare il bottino di reti controin maglia biancoceleste: ...

