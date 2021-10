La reunion di Ellen Pompeo e Kate Walsh sul set di Grey’s Anatomy tra “lacrime e abbracci”

(Di martedì 12 ottobre 2021)si sono ritrovate quest’estate sul set di18, di nuovo insieme per la prima volta dopo l’uscita di scena del personaggio di Addison nella quarta stagione, per dare il via allo spin-off Private Practice.sarà un volto ricorrente di questa stagione e perè stato molto emozionante ritrovarla sul set: la protagonista del medical drama ne ha parlato lunedì 11 ottobre a E!, alla vigilia del terzo episodio che vedrà il rientro di Addison a Seattle. Latraè stata segnata da molta emozione e qualche lacrima, inevitabilmente.ha assicurato che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : reunion Ellen

OptiMagazine

Grey's Anatomy,Pompeo ricorda la lite con Denzel Washington: "Non sapeva niente di TV" La ... Ma al panel dellaper i 20 anni di Felicity nel luglio 2018, Speedman ha deluso le speranze ...Patrick Dempsey ePompeo, nuovo progetto dopo Grey's Anatomy: ecco cosa faranno La storia d'amore tra Meredith ... Adesso, dopo la breveavvenuta nella diciassettesima stagione di Grey's ...Ellen Pompo e Patrick Dempsey si ritrovano faccia a faccia per Tell Me, un podcst in cui "i fan scopriranno le nostre conversazioni private" ...