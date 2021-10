Kohta Nozane resta in Yamaha GRT: riconferma per il 2022 (Di martedì 12 ottobre 2021) Squadra che vince, non si cambia. E Yamaha GRT, al netto delle difficoltà, è una squadra validissima, e quindi ci sta che abbia confermato Garrett Gerloff e Kohta Nozane. Il rinnovo del giapponese è stato annunciato proprio in queste ore dalla scuderia GRT, satellite della casa di Iwata e gestita da Filippo Conti. Kohta, campione All Japan Superbike nel 2020, guiderà una YZF-R1 identica a quella di Andrea Locatelli e Toprak Razgatlioglu, a loro volta riconfermati nel team Factory. Kohta Nozane resta in Yamaha: decisione giusta? Nozane è considerato da tutti un talento nascosto. Già nel 2017, quando fece la sua unica apparizione in MotoGP, il pilota classe 1995 ricevette i complimenti di un certo Valentino Rossi. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021) Squadra che vince, non si cambia. EGRT, al netto delle difficoltà, è una squadra validissima, e quindi ci sta che abbia confermato Garrett Gerloff e. Il rinnovo del giapponese è stato annunciato proprio in queste ore dalla scuderia GRT, satellite della casa di Iwata e gestita da Filippo Conti., campione All Japan Superbike nel 2020, guiderà una YZF-R1 identica a quella di Andrea Locatelli e Toprak Razgatlioglu, a loro voltati nel team Factory.in: decisione giusta?è considerato da tutti un talento nascosto. Già nel 2017, quando fece la sua unica apparizione in MotoGP, il pilota classe 1995 ricevette i complimenti di un certo Valentino Rossi. ...

