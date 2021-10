Il figlio di Vasco colpevole di omissione di soccorso | Davide Rossi | “Solo perché mio padre è una persona in vista”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : figlio Vasco

15.10 Incidente stradale, condannato Rossi Jr Un anno e 10 mesi e patente revocata per Davide Rossi, ildi, coinvolto 5 anni fa in un incidente stradale a Roma. Nella ricostruzione dell'accusa, Rossi non rispettò uno stop, scontrandosi con l'auto di 2 donne, che rimasero ferite. Per lui l'...Davide Rossi dal celebre papàha ereditato i cromosomi dell'artista. Und'arte nel vero senso della parola che fin da giovanissimo ha nutrito la passione per il mondo dello spettacolo. Musica, cinema e tv lo hanno ...E così Vasco Rossi scende in campo per difendere il figlio Davide: «Sono molto amareggiato per questa sentenza che mi sembra ingiusta. L’incidente, avvenuto il 16 settembre del 2016 nel quartiere Bald ...Dj, attore di cinema e televisione, autore di canzoni: chi è il figlio di Vasco condannato per l'incidente di Roma ...