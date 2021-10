Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi contro gli autori: “Non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire” (Di martedì 12 ottobre 2021) Per Gianmaria Antinolfi la permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 si fa sempre più difficile. L’imprenditore partenopeo, ex flirt di Belén Rodriguez, è entrato da vero play boy all’interno del reality, ma col passare delle settimane si è preso del “comodino” in particolare da Soleil Sorge. Il rapporto con l’ex corteggiatrice infatti è peggiorato, da quando entrambi si sono resi conto di non poter andare d’accordo. La loro relazione, durata nove mesi di alti e bassi, sembrava essere stata chiusa solo da parte dell’italo americana e per questo i due hanno dato spettacolo con vari battibecchi. Una volta che Soleil ha ufficialmente alzato un muro nei confronti del gieffino, ci ha pensato Sophie Codegoni a curare le ferite del giovane imprenditore. Durante la nona puntata infatti, abbiamo assistito ad un quadrilatero ... Leggi su isaechia (Di martedì 12 ottobre 2021) Perla permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 si fa sempre più difficile. L’imprenditore partenopeo, ex flirt di Belén Rodriguez, è entrato da vero play boy all’interno del reality, ma col passare delle settimane si è preso del “comodino” in particolare da Soleil Sorge. Il rapporto con l’ex corteggiatrice infatti è peggiorato, da quando entrambi si sono resi conto di non poter andare d’accordo. La loro relazione, durata nove mesi di alti e bassi, sembrava essere stata chiusa solo da parte dell’italo americana e per questo i duedato spettacolo con vari battibecchi. Una volta che Soleil ha ufficialmente alzato un muro nei confronti del gieffino, ci ha pensato Sophie Codegoni a curare le ferite del giovane imprenditore. Durante la nona puntata infatti, abbiamo assistito ad un quadrilatero ...

