Gestione del magazzino | quando i dettagli contano

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ladel, della logistica e dell’organizzazione interna degli spazi ha sempre avuto un ruolo fondamentale per un’impresa, e oggi più che mai, con il boom dell’e-Commerce: questi fattori vanno affrontati di sicuro in senso ampio, ma non vanno neppure trascurati gli aspetti apparentemente più “piccoli”, come l’acquisto di componenti che possono risolvere un bel po’ di situazioni e problemi. Nelladelanche iUn riferimento in tal senso è il catalogo online di Fami Storage Systems, storica azienda specializzata in arredi industriali, sistemi per magazzini e mobili officina di elevata qualità e completamente made in Italy: tra le varie soluzioni, infatti, spiccano le ceste metalliche industriali, proposte in una gamma vasta per diversità ...