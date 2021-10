Ex On The Beach Italia 3, al via il dating show più piccante della televisione (Di martedì 12 ottobre 2021) Ex On The Beach Italia sta per tornare con la terza stagione, dopo il successo delle passate due edizioni. Per il secondo anno consecutivo la conduzione sarà affidata a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una delle coppie più chiacchierate della televisione Italiana. Entrambi reduci dall’esperienza all’Isola dei famosi 2021, stanno per tuffarsi di nuovo in un’avventura simile, stavolta però da una postazione privilegiata. Ecco tutto quello da sapere su Ex On The Beach 3. Quando comincia Ex On The Beach Italia 3 La terza edizione di Ex On The Beach Italia inizierà il 13 ottobre 2021. Al timone del reality show ci sarà la coppia composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’inizio del programma è ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 ottobre 2021) Ex On Thesta per tornare con la terza stagione, dopo il successo delle passate due edizioni. Per il secondo anno consecutivo la conduzione sarà affidata a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una delle coppie più chiacchieratena. Entrambi reduci dall’esperienza all’Isola dei famosi 2021, stanno per tuffarsi di nuovo in un’avventura simile, stavolta però da una postazione privilegiata. Ecco tutto quello da sapere su Ex On The3. Quando comincia Ex On The3 La terza edizione di Ex On Theinizierà il 13 ottobre 2021. Al timone del realityci sarà la coppia composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’inizio del programma è ...

