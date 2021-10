Covid: 'effetto gregge' a casa, con più familiari immuni fino a -97% rischi (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Nel periodo più buio della pandemia di Covid-19, il pericolo era fra le mura di casa. Dove le distanze fra le persone si azzerano e si abbassa ogni difesa, lì correva il virus, a dispetto anche del lockdown. Oggi però le famiglie possono sperimentare un vero e proprio 'effetto gregge' domestico: con l'aumentare dei vaccinati (o immuni dopo infezione) sotto lo stesso tetto, si abbatte progressivamente il rischio contagio per gli altri componenti non protetti. A fotografare l''immunità domiciliare' è uno studio condotto su oltre 800mila famiglie in Svezia (per un totale di 1,7 milioni di persone), pubblicato su 'Jama Internal Medicine'. Gli autori - scienziati dell'Umea University e della Uit, The Arctic University of Norway - hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Nel periodo più buio della pandemia di-19, il pericolo era fra le mura di. Dove le distanze fra le persone si azzerano e si abbassa ogni difesa, lì correva il virus, a dispetto anche del lockdown. Oggi però le famiglie possono sperimentare un vero e proprio '' domestico: con l'aumentare dei vaccinati (odopo infezione) sotto lo stesso tetto, si abbatte progressivamente ilo contagio per gli altri componenti non protetti. A fotografare l''tà domiciliare' è uno studio condotto su oltre 800mila famiglie in Svezia (per un totale di 1,7 milioni di persone), pubblicato su 'Jama Internal Medicine'. Gli autori - scienziati dell'Umea University e della Uit, The Arctic University of Norway - hanno ...

