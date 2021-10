Covid: bozza Dpcm per rientro a lavoro con green pass, controlli non oltre 48h prima (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) – I controlli del datore di lavoro affinché i propri dipendenti arrivino ai tornelli o all’ingresso degli uffici muniti di green pass -obbligo a partire dal prossimi 15 ottobre- possono avvenire in anticipo, ma non eccedere le 48 ore. E’ quanto prevede l’ultimo Dpcm che regola la parte ‘tecnica’, compresi software e app, necessaria per la deadline di venerdì, quando l’accesso al lavoro avverrà solo con passaporto vaccinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) – Idel datore diaffinché i propri dipendenti arrivino ai tornelli o all’ingresso degli uffici muniti di-obbligo a partire dal prossimi 15 ottobre- possono avvenire in anticipo, ma non eccedere le 48 ore. E’ quanto prevede l’ultimoche regola la parte ‘tecnica’, compresi software e app, necessaria per la deadline di venerdì, quando l’accesso alavverrà solo conaporto vaccinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

