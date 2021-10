“Così ho abbattuto l’aereo invisibile della Nato”

Advertising

actarus1070 : Il regime da la stretta e anche l'ultimo articolo della costituzione è abbattuto. Giusto così con un popolo dove l… - barbaraannese : RT @GabriellaBargh1: QUANDO UN CANE FA LA GUARDA È INEVITABILE CHE MOSTRI I DENTI!! MA NN HA MAI MORSO NESSUNO MA QUESTO NN È BASTATO E C… - sonodiocactus : Poi ovviamente a rimetterci è soprattutto il cane perché se il proprietario viene denunciato in primis il cane deve… - adpucci : RT @corzunino: Questo simpatico coglione ha abbattuto una pala, in pieno centro, a Roma, su due fotografi, colpevoli di raccontare cosa sta… - Emanuel56731063 : @MarioMattioliTV @nadurovac @marcousque_af @GiorgiaMeloni A vedere i telegiornali di ieri, hanno circa 30/40 anni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Così abbattuto

Inside Over

... a poche ore dal terremoto politico che si èsu Palazzo di Città e della Regione Campania ...che non risultino neanche indagati figuriamoci poi quando i reati per cui si indaga siano...D'altra parte però, l 'intervento governativo hain modo parziale i costi fissi (oneri di ... Il riferimento è all' impianto fotovoltaico con accumulo ,come previsto ad esempio dal bonus ...