Consob, il messaggio del presidente Savona sulla Banca popolare di Sondrio: “Democrazia in crisi, viviamo in una dittatura”” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Quando la qualità che tu invochi si disgiunge dalla quantità (il voto), la Democrazia entra in crisi ed emergono i sintomi latenti della dittatura, come quella nella quale viviamo ai giorni nostri. Non credo di doverti spiegare il concetto”. Lo ha scritto, secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, il presidente della Consob Paolo Savona in risposta al Comitato per l’autonomia e l’indipendenza della Banca popolare di Sondrio che gli aveva chiesto un parere sulla situazione della Banca guidata da Francesco Venosta e Mario Alberto Pedranzini. Il contenuto del messaggio era privato ma è finito sul sito del Comitato creando “malumore” nell’authority di vigilanza sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) “Quando la qualità che tu invochi si disgiunge dalla quantità (il voto), laentra ined emergono i sintomi latenti della, come quella nella qualeai giorni nostri. Non credo di doverti spiegare il concetto”. Lo ha scritto, secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, ildellaPaoloin risposta al Comitato per l’autonomia e l’indipendenza delladiche gli aveva chiesto un pareresituazione dellaguidata da Francesco Venosta e Mario Alberto Pedranzini. Il contenuto delera privato ma è finito sul sito del Comitato creando “malumore” nell’authority di vigilanza sui ...

Advertising

fattoquotidiano : Consob, il messaggio del presidente Savona sulla Banca popolare di Sondrio: “Democrazia in crisi, viviamo in una di… - LaStampa : “Siamo in dittatura”, il messaggio di Savona che agita la Consob - dopiot : RT @fattoquotidiano: Consob, il messaggio del presidente Savona sulla Banca popolare di Sondrio: “Democrazia in crisi, viviamo in una ditta… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Consob, il messaggio del presidente Savona sulla Banca popolare di Sondrio: “Democrazia in crisi, viviamo in una ditta… - RosaniFlavia : RT @fattoquotidiano: Consob, il messaggio del presidente Savona sulla Banca popolare di Sondrio: “Democrazia in crisi, viviamo in una ditta… -