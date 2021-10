Con Bentornato papà, Domenico Fortunato dirige un film corale per parlare di vita affrontando la morte (Di martedì 12 ottobre 2021) Molto meglio vedere un film a casa comodamente seduto in poltrona' (Ansa.it - nda). Intendeva le sale. Ma la disaffezione del pubblico alla sala è davvero un problema legato solo al fatto che a casa ... Leggi su globalist (Di martedì 12 ottobre 2021) Molto meglio vedere una casa comodamente seduto in poltrona' (Ansa.it - nda). Intendeva le sale. Ma la disaffezione del pubblico alla sala è davvero un problema legato solo al fatto che a casa ...

Advertising

Doris42169853 : Oggi è il giorno! Bentornati Alice e Claudio, bentornato mondo dell'Allieva. Siete mancati tanto ma ora siete di nu… - GiornaleVicenza : ?? La spunta blu il blog di @gi_emme_emme 'Bentornato pubblico' ??Gian Marco Mancassola in diretta Instagram oggi al… - FulviaFrongia : RT @dinamo_sassari: ?? un overtime con il fiato sospeso ???? il tifo sostenuto per 45 minuti ???? l’applauso liberatorio alla sirena Con questi… - gi_emme_emme : 'Bentornato pubblico'. Sul decreto 'Capienze' pe teatri e palasport dialogherò oggi alle 13 in 'Pausa pranzo', la d… - StreetNews24 : Insieme per non lasciarci mai più! Questo il claim con il quale la Tonno Callipo Volley ha deciso di dare il bentor… -