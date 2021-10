C’era una volta il Parco delle Terme di Sciacca (Di martedì 12 ottobre 2021) , in provincia di Agrigento.Un Parco che metteva in relazione lo stabilimento, il Grand Hotel delle Terme e l’impianto delle piscine coperte. Lo ricordo bene quel Parco. Ci sono cresciuta e come me, in tanti, ci hanno trascorso il loro tempo attraversando i percorsi pedonali interni che collegano le varie strutture. Ricordo le primavere passate, dopo scuola, attorno all’imponente vasca-fontana, seduta sulle sue maestoese gradinate a leggere un libro o distesa sul prato sotto i grandi alberi del Parco a godere di quella quiete e del piacevole chiacchiericcio dei passanti. Ricordo le rappresentazioni teatrali organizzate dal mio liceo in quel posto magico, le feste di compleanno estive al bar all’aperto con i complessi musicali o le cene organizzate all’interno del Grand Hotel ed ancora ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) , in provincia di Agrigento.Unche metteva in relazione lo stabilimento, il Grand Hotele l’impiantopiscine coperte. Lo ricordo bene quel. Ci sono cresciuta e come me, in tanti, ci hanno trascorso il loro tempo attraversando i percorsi pedonali interni che collegano le varie strutture. Ricordo le primavere passate, dopo scuola, attorno all’imponente vasca-fontana, seduta sulle sue maestoese gradinate a leggere un libro o distesa sul prato sotto i grandi alberi dela godere di quella quiete e del piacevole chiacchiericcio dei passanti. Ricordo le rappresentazioni teatrali organizzate dal mio liceo in quel posto magico, le feste di compleanno estive al bar all’aperto con i complessi musicali o le cene organizzate all’interno del Grand Hotel ed ancora ...

