Call of Duty Vanguard per PS5 e PS4, ecco i bonus esclusivi per i giocatori PlayStation (Di martedì 12 ottobre 2021) Activision ha lanciato una piccola bomba, poiché sembra che i bonus esclusivi di Call of Duty Vanguard per gli utenti PlayStation siano stati confermati. La notizia arriva insieme all'ultimo trailer della storia di Call of Duty Vanguard ed è stata rivelata brevemente alla fine del teaser.

