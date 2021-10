Cagliari, Passetti: “Prematuro parlare di acquisti, abbiamo ciò che ci serve” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Siamo a ottobre, è Prematuro parlare di acquisti. abbiamo tutto quello che ci serve per fare bene. Ne riparleremo verso dicembre, magari durante il periodo natalizio Natale”. Queste sono le recenti dichiarazioni del direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, rilasciate nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro. Presente all’Auditorium LaVerdi di Milano, il dirigente del club sardo ha ritirato un premio relativo alla società d’appartenenza, derivato dal centenario della sua fondazione. Il Cagliari detiene una rosa di tutto rispetto e lotta per la zona salvezza, seppur, con un considerevole salto di qualità, la qualificazione in Conference League non sia utopica; il tutto in ottica futura. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) “Siamo a ottobre, èditutto quello che ciper fare bene. Ne riparleremo verso dicembre, magari durante il periodo natalizio Natale”. Queste sono le recenti dichiarazioni del direttore generale del, Mario, rilasciate nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro. Presente all’Auditorium LaVerdi di Milano, il dirigente del club sardo ha ritirato un premio relativo alla società d’appartenenza, derivato dal centenario della sua fondazione. Ildetiene una rosa di tutto rispetto e lotta per la zona salvezza, seppur, con un considerevole salto di qualità, la qualificazione in Conference League non sia utopica; il tutto in ottica futura. SportFace.

