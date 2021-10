Bryan Adams in concerto in Italia: ecco dove e quando (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo un’attesa di quasi due anni e mezzo i fans Italiani potranno quindi riabbracciare il rocker canadese Bryan Adams in concerto alla Zoppas Arena di Conegliano (Tv). Il rocker canadese ritorna in Italia in un esclusivo tour di tre date, con una tappa veneta il 14 febbraio 2022, firmata da DuePunti Eventi. Dopo un’attesa di quasi due anni e mezzo i fans Italiani potranno quindi riabbracciare il rocker canadese. Il songwriter si presenterà sul palcoscenico con i brani del nuovo album “So Happy It Hurts”, in uscita a marzo, che andranno ad aggiungersi alle tante hits con cui Bryan Adams ha occupato le classifiche di tutto il mondo negli ultimi 40 anni. Da Heaven a Summer of 69, da Please Forgive Me e Run To You, la carriera di Bryan è ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo un’attesa di quasi due anni e mezzo i fansni potranno quindi riabbracciare il rocker canadeseinalla Zoppas Arena di Conegliano (Tv). Il rocker canadese ritorna inin un esclusivo tour di tre date, con una tappa veneta il 14 febbraio 2022, firmata da DuePunti Eventi. Dopo un’attesa di quasi due anni e mezzo i fansni potranno quindi riabbracciare il rocker canadese. Il songwriter si presenterà sul palcoscenico con i brani del nuovo album “So Happy It Hurts”, in uscita a marzo, che andranno ad aggiungersi alle tante hits con cuiha occupato le classifiche di tutto il mondo negli ultimi 40 anni. Da Heaven a Summer of 69, da Please Forgive Me e Run To You, la carriera diè ...

