British Airways, la compagnia aerea dice addio a “signore e signori”: ecco come saluterà d’ora in avanti i suoi passeggeri (Di martedì 12 ottobre 2021) In questi tempi il modo di comunicare e di esprimersi verbalmente sta radicalmente cambiando, ed è per questo che moltissime aziende cercano di adeguarsi a questa nuova forma culturale, come ha fatto per esempio British Airways. La compagnia aerea, infatti, ha deciso di mettere al bando la consueta espressione di saluto “signore e signori“. Perché? Per la troppa poca inclusività. d’ora in avanti, la British Airways saluterà i suoi ospiti così:”Benvenuti passeggeri” o “attenzione passeggeri“. Insomma, la scelta sarebbe ricaduta su termini più neutri che possano includere tutti i generi. La compagnia ha specificato ... Leggi su trashblog (Di martedì 12 ottobre 2021) In questi tempi il modo di comunicare e di esprimersi verbalmente sta radicalmente cambiando, ed è per questo che moltissime aziende cercano di adeguarsi a questa nuova forma culturale,ha fatto per esempio. La, infatti, ha deciso di mettere al bando la consueta espressione di saluto ““. Perché? Per la troppa poca inclusività.in, laospiti così:”Benvenuti” o “attenzione“. Insomma, la scelta sarebbe ricaduta su termini più neutri che possano includere tutti i generi. Laha specificato ...

Advertising

original_igi : Poi vai negli #usa, patria delle puttanate #gender e nelle pratiche per lo sbarco, dove ti chiedono dove alloggi, c… - KAVDAX : È davvero finita... nn resta che l'estinzione... ?????????????????? 'British Airways, delirio nel nome del politicamente cor… - fisicoperaria : Per aggiornarvi sul viaggio che farò in Italia, British Airways non consente di fare il check-in finché non sono st… - airrobats : ???? lunedì 11 ottobre 2021 Settimana 40: il traffico aereo, rispetto al 2019, è aumentato al 72,4%, trainato (rispet… - LaPiKkO : RT @ilgiornale: Anche #BritishAirways sposa il #politicallycorrect: niente più 'signore e signori' a bordo del velivolo, ma solo formule ne… -