(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggiha detto una clamorosa bugia. Afferma di voler cambiare la localizzazione dela Ponteselice quando da poche ore ha firmato un nuovo atto, inviato alla Regione Campania, in cui conferma l’iter per l’impianto e paga i costi dell’istruttoria. Vi pare una cosa possibile?” Così Gianpiero, candidato sindaco a Caserta per la Lega e il centrodestra, che domenica e lunedì sfiderà alo proprio, sindaco uscente e candidato di PD e centrosinistra.ha commentato alcune dichiarazioni rilasciate questa mattina dasul, l’impianto per il trattamento dei rifiuti umidi che dovrebbe essere realizzato a Caserta, nell’area industriale di Ponteselice, a poche centinaia di ...

Advertising

anteprima24 : ** Ballottaggi, #Zinzi all'attacco: 'Marino dice bugie sul biodigestore' ** - anteprima24 : ** #Ballottaggi a ##Caserta, Movimento Cinque Stelle sigla intesa con #Marino ** - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Ballottaggi, a Caserta si infiamma il duello Marino-Zinzi - anteprima24 : ** Ballottaggi, a #Caserta, si infiamma il duello tra #Marino e #Zinzi ** - mattinodinapoli : Ballottaggi, a Caserta si infiamma il duello Marino-Zinzi -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Zinzi

LA POLITICA Caserta, ecco i 21 consiglieri eletti e tutti gli altri in bilico LE ELEZIONI Ballottaggio Caserta,apre a Del Gaudio: 'Le sue... Un'intesa, spiega Santillo, vicepresidente del ...APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI, a Caserta si infiamma il duello Marino -L'ASSISE Caserta, gli scenari possibili: chi entra e chi esce dal nuovo... LE ELEZIONI Corretti gli errori sui ...La campagna elettorale per il turno di ballottaggio a Caserta è al rush finale. Nessun apparentamento tecnico è stato sottoscritto entro le 12 di ieri, il termine ultimo per farlo. Sono gli ...Il partito di Berlusconi non vuole allontanarsi dal centrodestra e dal candidato sindaco Gianpiero Zinzi ed in una nota il coordinatore regionale Domenico De Siano e quello provinciale Carlo Sarro pro ...