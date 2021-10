Assalto Cgil, l'ombra degli 007 infiltrati Fiore (Fn): "Quello lavora per i servizi" (Di martedì 12 ottobre 2021) Sui fatti dell'Assalto alla sede della Cgil a Roma spunta una nuova pista, la faida interna. Il sospetto di una manina dei servizi dietro le gesta dei camerati rivali Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 12 ottobre 2021) Sui fatti dell'alla sede dellaa Roma spunta una nuova pista, la faida interna. Il sospetto di una manina deidietro le gesta dei camerati rivali Segui su affaritaliani.it

Advertising

AlessiaMorani : #Salvini ha appena contestato ferocemente in diretta tv il #GreenPass ormai è un problema serio per il governo. Com… - fattoquotidiano : Assalto alla Cgil, Segre firma la mozione di LeU per lo scioglimento di Forza Nuova - reportrai3 : Arrestati i vertici di Forza Nuova: hanno guidato l’assalto dei no green pass alla sede Cgil. Indaga l’antiterroris… - fatequalcosa : RT @MarcelloLyotard: Io non lo so che vuol dire di preciso ma Roberto Fiore ignaro di essere intercettato è la notizia del millennio Lo sa… - DissidentePer : RT @MarcelloLyotard: Io non lo so che vuol dire di preciso ma Roberto Fiore ignaro di essere intercettato è la notizia del millennio Lo sa… -