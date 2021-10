Violenze a Roma, alta tensione tra il Pd e Giorgia Meloni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Giorgia Meloni ha avuto 'l'occasione di tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, ma non l'ha fatto'. Non una mezzi termini il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, attaccando la leader ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021)ha avuto 'l'occasione di tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, ma non l'ha fatto'. Non una mezzi termini il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, attaccando la leader ...

Advertising

CottarelliCPI : La cosa più incredibile delle violenze a Roma è stato sentire quelli che assaltavano la CGIL gridare 'libertà, libe… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - riotta : I guru no green pass tacciono furbi dopo l'attacco di Roma che li vede maestrini, il Fatto liquida le violenze fasc… - lanzi53 : Mentre a Roma violenze, la cui matrice #Meloni 'non riesce a definire', destano ricordi infausti, lei partecipa in… - MediasetTgcom24 : Scontri a Roma: l'Ue condanna le violenze, no comment sui motivi #ue -