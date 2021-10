Studenti in corteo a Torino | bruciata gigantografia Draghi

Advertising

peacelink : Ieri la Marcia #Perugia #Assisi E' stato bello vedere i giovani portare in alto i simboli della #pace - GNutellaa : RT @realDonadelLuca: Gli Studenti Contro il Green Pass in testa al corteo della manifestazione di #Torino #GreenPass #NoGreenPass #Passesa… - bisagnino : Marcia della Pace Perugia-Assisi, la maxi bandiera arcobaleno portata in corteo dagli studenti - BellottoPaola : RT @MilaSpicola: Mi domando e chiedo: alle manifestazioni di studenti di 14/16 anni il primo che invade strade o esce dal corteo viene mang… - SeraphBlu : RT @MilaSpicola: Mi domando e chiedo: alle manifestazioni di studenti di 14/16 anni il primo che invade strade o esce dal corteo viene mang… -

Ultime Notizie dalla rete : Studenti corteo

ANSA Nuova Europa

Una gigantografia di Mario Draghi è stata data alle fiamme dagliche manifestano ina Torino. Davanti alla sede del Miur, in corso Vittorio Emanuele, è stata bruciata anche una bandiera dell'Europa. La manifestazione, indetta in occasione dello ...Sarà una giornata di passione in particolare per tutti i pendolari e gliche utilizzano i ... A Milano invece ilpartirà da Assolombarda (Missori) e coinvolgerà l'intero centro: disagi ...Un centinaio di studenti vicini ai centri sociali si sono dati appuntamento questa mattina in piazza Albarello, a Torino, per raggiungere in corteo la stazione di Porta Nuova nell’ambito della mobilit ...Una gigantografia di Mario Draghi è stata data alle fiamme dagli studenti che manifestano in corteo a Torino. Davanti alla sede del Miur, in corso Vittorio Emanuele, è stata bruciata anche una bandier ...