Storica intesa | tassa minima del 15% per le multinazionali

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo l’di massima raggiunta a luglio, è stato firmato un accordo globale in sede OCSE per introdurre unaglobale per le. 136 paesi e giurisdizioni, che rappresentano oltre il 90% del PIL globale, hanno deciso che le impresesaranno soggette a un’aliquotadel 15% a partire dal 2023.: gettito L’OCSE ha detto che lavedrà i Paesi raccogliere circa 150 miliardi di dollari di nuove entrate all’anno, mentre i diritti dizione su più di 125 miliardi di dollari di utili verranno spostati nei Paesi dove le grandirealizzano i loro profitti....

