Robinhood | rischi per il business con interventi normativi su crypto e rapporti con intermediari

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) –, popolare app per piccoli investitori che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno, ha affermato in una comunicazione alla Securities and Exchange Commission (SEC) che un intervento normativo nel trading di criptovalute e sul rapporto trae società di trading potrebbe comportareper il suo. Il titolo della società ha perso oltre il 40% dal massimo raggiunto il 4 agosto, pochi giorni dopo la quotazione a Wall Street avvenuta il 29 luglio. “Il panorama normativo che coinvolge le criptovalute è in continua evoluzione ed è soggetto a modifiche – si legge in un prospetto relativo alla vendita di azioni da parte di alcuni azionisti (già comunicata al mercato) – Le future azioni normative potrebbero limitare l’utilizzo, la custodia o il trading ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Robinhood rischi

Teleborsa

, popolare app per piccoli investitori che ha scosso il mercato azionario durante la ...trading di criptovalute e sul rapporto tra intermediari e società di trading potrebbe comportare...Bitcoin, la moneta del futuro?e opportunità delle criptovalute più diffuse al mondo '... Aziende come PayPal, Twitter,, Maersk e molte altre in molti settori, conclude Ginez, ' hanno ...(Teleborsa) - Robinhood, popolare app per piccoli investitori che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno, ha affermato in una comunicazione alla Securities and Exchange.Nelle scorse elezioni amministrative, a Milano hanno votato 491.126 persone delle quali 14.366 hanno espresso la loro ...