Psr | Errico | “De Luca e Caputo a lavoro per nuovi fondi per la 4 1 1 ” 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’incontro che si è tenuto l’altro giorno in Regione tra il Presidente De, l’assessore regionale all’agricoltura Nicolae il presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone per individuare possibili soluzioni utili per accompagnare quelle imprese agricole che il PSR non è riuscito a soddisfare per mancanza dì risorse è alquanto importante”. Così Fernandodi Campania Libera e Delegato del Presidente Deper la Na-Ba. “Da tempo avevo sollecitato l’amicosu questa problematica e da sempre mi aveva rassicurato di lavorare per trovare soluzioni e soddisfare le esigenze provenienti da vecchi bandi con la possibilità dì finanziare i progetti nell’ambito della misura 4.1.1, quelli relativi al primo insediamento, quelli destinati a ...