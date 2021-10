Mio Fratello | Mia Sorella | Alessandro Preziosi | “Le parole non servono a niente | l’errore è fondamentale”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La video intervista ade Claudia Pandolfi, protagonisti di Mio, Mia, film di Roberto Capucci in cui interpretano due fratelli che non si vedono da venti anni. È su Netflix dall'otto ottobre Mio, Mia, film di Roberto Capucci con protagonistie Claudia Pandolfi nei ruoli di Nick e Tesla Costa, fratelli che non si vedono da venti anni, che si ritrovano quando il padre, stimato professore universitario, muore e gli lascia in eredità la casa di famiglia da dividersi. Da sola con due figli, Carolina (Ludovica Martino), che sogna di fare la stilista, e Sebastiano (Francesco Cavallo), musicista che ha smesso di suonare perché il suo ...