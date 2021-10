Lourdes Leon, la figlia di Madonna insultata per i peli sotto le ascelle. La risposta è esemplare (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lourdes Leon, la figlia di Madonna, ha risposto ai commenti negativi che la gente ha scritto sul suo profilo Instagram dopo che lei è apparsa al Met Gala con i peli sotto le ascelle. La modella, 24 anni, ha condiviso uno splendido scatto di se stessa sul tappeto rosso durante l’evento in cui ha indossato un reggiseno e una gonna ingioiellati rosa realizzati da Jeremy Scott di Moschino. Accanto allo scatto ha scritto: «Normalizza senza discutere del ciclo del corpo di una donna! PENSA prima di fare commenti insensibili e misogini!» Lourdes ha ricevuto messaggi di supporto sul post, con un utente che scrive: «Quello che stai facendo è togliere potere al patriarcato». E ancora: «Quando le donne forti come te prendono l’iniziativa, ispira così tante ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 11 ottobre 2021), ladi, ha risposto ai commenti negativi che la gente ha scritto sul suo profilo Instagram dopo che lei è apparsa al Met Gala con ile. La modella, 24 anni, ha condiviso uno splendido scatto di se stessa sul tappeto rosso durante l’evento in cui ha indossato un reggiseno e una gonna ingioiellati rosa realizzati da Jeremy Scott di Moschino. Accanto allo scatto ha scritto: «Normalizza senza discutere del ciclo del corpo di una donna! PENSA prima di fare commenti insensibili e misogini!»ha ricevuto messaggi di supporto sul post, con un utente che scrive: «Quello che stai facendo è togliere potere al patriarcato». E ancora: «Quando le donne forti come te prendono l’iniziativa, ispira così tante ...

Advertising

infoitcultura : Lourdes Leon Ciccone: la figlia di Madonna insultata per i peli sotto le ascelle. Ecco come risponde - FQMagazineit : Lourdes Leon, la figlia di Madonna replica così a chi la insulta per i peli sotto le ascelle - andreastoolbox : Insulti a Lourdes Leon Ciccone per i peli sotto le ascelle, lei risponde: Pensate prima di parlare… - BabbeoMatteo : Io scioccato nello scoprire che Tremotè Sciabulè e Lourdes Leon erano fidanzatini a scuola - francobus100 : Lourdes Leon, la figlia di Madonna insultata per i peli sotto le ascelle sui social: la risposta è esemplare… -