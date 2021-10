La Sapienza non ha attivato un’agevolazione per studenti e personale per installare «microchip sensoriali» (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’8 ottobre 2021 su Instagram è stato pubblicato un presunto comunicato dell’Università Sapienza di Roma. Si legge che sarebbe stata attivata «un’agevolazione riservata a studenti e personale della Sapienza per l’installazione di microchip sensoriali capaci di monitorare lo stato di salute individuale». Per aderire a questa iniziativa, le persone «dovranno essere in possesso della certificazione verde vaccinale». Si tratta di una notizia falsa che non trova riscontro in nessun comunicato dell’Università Sapienza di Roma e in nessuna testata nazionale e locale. Contattata da Facta, l’Università ha chiarito di non aver mai pubblicato un simile comunicato e affermato di aver denunciato il fatto alla Polizia postale. Questo caso di disinformazione ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’8 ottobre 2021 su Instagram è stato pubblicato un presunto comunicato dell’Universitàdi Roma. Si legge che sarebbe stata attivata «riservata adellaper l’installazione dicapaci di monitorare lo stato di salute individuale». Per aderire a questa iniziativa, le persone «dovranno essere in possesso della certificazione verde vaccinale». Si tratta di una notizia falsa che non trova riscontro in nessun comunicato dell’Universitàdi Roma e in nessuna testata nazionale e locale. Contattata da Facta, l’Università ha chiarito di non aver mai pubblicato un simile comunicato e affermato di aver denunciato il fatto alla Polizia postale. Questo caso di disinformazione ...

