Incidente mortale sulla Migliara 53 | perde la vita una 20enne di Latina

(Di lunedì 11 ottobre 2021)– Ancora un tragico, ieri, pomeriggio,53, nel territorio del Comune di Pontinia. Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Lupo a bordo della quale viaggiava unadie un duo amico è finita fuori strada. Per la giovane, Monica Donnarumma, non c'è stato niente da fare, mentre il ragazzo, un 27enne, è stato elitrasportato all'ospedale di, il Santa Maria Goretti, in gravi condizioni. I carabinieri distanno cercando di fare lucedinamica del sinistro.