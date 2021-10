Il 71% dei maschi non vuole i ‘giochi da ragazze’: LEGO contro gli stereotipi di genere (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come riportato dalla stampa internazionale, LEGO ha reso noto il sondaggio che ha commissionato al Geena Davis Institute on Gender in Media per scoprire quanto gli stereotipi di genere ancora affliggano il futuro dei bambini. La ricerca ha rivelato che il 71% dei ragazzi intervistati non voleva giocare con i “giocattoli da ragazze”, in quanto aveva paura che potesse essere preso in giro. La stessa paura era condivisa dai genitori. “Questo succede anche perché i comportamenti associati agli uomini sono apprezzati di più nella società“, ha affermato alla stampa Madeline Di Nonno, amministratrice delegata del Geena Davis Institute on Gender in Media, che ha condotto la ricerca. E sappiamo molto bene quanto questo sia vero. I lavori e le mansioni tipicamente associati al mondo femminile non vengono mai presi sul serio quanto quelli ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come riportato dalla stampa internazionale,ha reso noto il sondaggio che ha commissionato al Geena Davis Institute on Gender in Media per scoprire quanto glidiancora affliggano il futuro dei bambini. La ricerca ha rivelato che il 71% dei ragazzi intervistati non voleva giocare con i “giocattoli da ragazze”, in quanto aveva paura che potesse essere preso in giro. La stessa paura era condivisa dai genitori. “Questo succede anche perché i comportamenti associati agli uomini sono apprezzati di più nella società“, ha affermato alla stampa Madeline Di Nonno, amministratrice delegata del Geena Davis Institute on Gender in Media, che ha condotto la ricerca. E sappiamo molto bene quanto questo sia vero. I lavori e le mansioni tipicamente associati al mondo femminile non vengono mai presi sul serio quanto quelli ...

Advertising

71_cristiana : RT @a_meluzzi: Il D-dimero andrebbe controllato prima della vaccinazione. Sono molto i casi in cui si sono riscontrati livelli elevati dopo… - 71_cristiana : @a_meluzzi @Pie974 Prima e dopo! Anche a spese nostre!! Lo stato investe solo sul vaccino non sulla salute dei cittadini!! - Pinci_71 : RT @a_meluzzi: Il D-dimero andrebbe controllato prima della vaccinazione. Sono molto i casi in cui si sono riscontrati livelli elevati dopo… - mendoza_71 : RT @Zaira_Bartucca: #Landini: 'Non dimenticate che viviamo per l'1% che ci viene versato dagli stipendi'. Grazie per averlo ricordato, è or… - zorba_71 : @VittorioSgarbi Ci sono dei video dove uno usava il manganello per rovescio per ferire meglio. -

Ultime Notizie dalla rete : 71% dei Riforma catasto, altra stangata: ci sarà un aumento medio delle tasse di mille euro Mentre a sud, ci sono Cagliari e Catanzaro con un incremento della rendita catastale pari al 71%. Circa l'impatto dei nuovi valori sull'Imu sulle seconde case, invece, si prevede a Roma, per esempio, ...

Borsa: Milano fiacca ( - 0,1%), sprint Saipem ed Eni, giù Enel Il Wti sale infatti dell'1,97% a 80,91 dollari al barile e il Brent dell'1,6% a 83,71 dollari al ...22%), bene invece Tenaris (+1,63%), spinta dalle quotazioni del greggio e dei metalli. Salgono Bper (+...

Crollo dei contagi da Covid nei posti di lavoro: -71,5% il Resto del Carlino Processo di patching: solo croce, niente delizia per i CISO Secondo un recente studio di Ivanti, il 71% dei responsabili IT di sicurezza considera il processo di patching troppo complesso e lungo da gestire ...

Mentre a sud, ci sono Cagliari e Catanzaro con un incremento della rendita catastale pari al%. Circa l'impattonuovi valori sull'Imu sulle seconde case, invece, si prevede a Roma, per esempio, ...Il Wti sale infatti dell'1,97% a 80,91 dollari al barile e il Brent dell'1,6% a 83,dollari al ...22%), bene invece Tenaris (+1,63%), spinta dalle quotazioni del greggio emetalli. Salgono Bper (+...Secondo un recente studio di Ivanti, il 71% dei responsabili IT di sicurezza considera il processo di patching troppo complesso e lungo da gestire ...