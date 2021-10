Grande Fratello Vip, Nicola Pisu trova un dente nel tiramisù. Francesca Cipriani: “Ca**o è mio, lo devo riattaccare” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Grande Fratello Vip6 si tinge di giallo. Come riportato dal Messaggero, durante la giornata di ieri 10 ottobre, i vip hanno preparato un dolce domenicale da gustare insieme: il tiramisù. Ma qualcosa è andato storto. Nicola Pisu, infatti, ne stava mangiando una fetta quando all’improvviso ha sentito qualcosa di strano e duro. Pensando che fosse un pezzo di plastica ha deciso di gettare tutto nel cestino ed ha avvertito i compagni. Poco dopo, la verità. Francesca Cipriani si è avvicinata al figlio di Patrizia Mirigliani e agli altri coinquilini della Casa di Cinecittà e ha detto con tono disperato: “Nicola ma hai buttato un dente nel secchio?”. Lui ha annuito; allora la showgirl: “Ca**o ma è mio, me lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) IlVip6 si tinge di giallo. Come riportato dal Messaggero, durante la giornata di ieri 10 ottobre, i vip hanno preparato un dolce domenicale da gustare insieme: il. Ma qualcosa è andato storto., infatti, ne stava mangiando una fetta quando all’improvviso ha sentito qualcosa di strano e duro. Pensando che fosse un pezzo di plastica ha deciso di gettare tutto nel cestino ed ha avvertito i compagni. Poco dopo, la verità.si è avvicinata al figlio di Patrizia Mirigliani e agli altri coinquilini della Casa di Cinecittà e ha detto con tono disperato: “ma hai buttato unnel secchio?”. Lui ha annuito; allora la showgirl: “ma è mio, me lo ...

