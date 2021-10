Ecco dove le star nascondo i loro soldi (Di lunedì 11 ottobre 2021) I paradisi offshore delle star L’Espresso, pagina 28, di Paolo Biondani, Vittorio Malagutti e Leo Sisti. Ricchi e famosi in trasferta ai Caraibi. I Pandora Papers confermano che anche i grandi nomi del calcio e le star dello spettacolo non resistono al fascino del rifugio offshore. L’allenatore della Nazionale, Roberto Mancini e il suo ex compagno di squadra Gianluca Vialli, l’attrice Monica Bellucci e il famoso procuratore sportivo Mino Raiola, protagonista del calciomercato internazionale. Sono solo alcuni tra i primi nomi italiani, quelli più famosi nel mondo, che emergono dall’inchiesta giornalistica internazionale del consorzio Icij, a cui L’Espresso partecipa in esclusiva per l’Italia. Ecco le loro storie, tutte con lo stesso finale: ricchezze e guadagni finiscono sotto l’ombrello di società nei paradisi ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 11 ottobre 2021) I paradisi offshore delleL’Espresso, pagina 28, di Paolo Biondani, Vittorio Malagutti e Leo Sisti. Ricchi e famosi in trasferta ai Caraibi. I Pandora Papers confermano che anche i grandi nomi del calcio e ledello spettacolo non resistono al fascino del rifugio offshore. L’allenatore della Nazionale, Roberto Mancini e il suo ex compagno di squadra Gianluca Vialli, l’attrice Monica Bellucci e il famoso procuratore sportivo Mino Raiola, protagonista del calciomercato internazionale. Sono solo alcuni tra i primi nomi italiani, quelli più famosi nel mondo, che emergono dall’inchiesta giornalistica internazionale del consorzio Icij, a cui L’Espresso partecipa in esclusiva per l’Italia.lestorie, tutte con lo stesso finale: ricchezze e guadagni finiscono sotto l’ombrello di società nei paradisi ...

borghi_claudio : Ed ecco la dichiarazione effettuata al momento dell'elezione in Senato di @matteorenzi dove la sua posizione come a… - borghi_claudio : Ecco il link con il prospetto @SECGov dove si indica @matteorenzi come componente del consiglio di amministrazione… - borghi_claudio : Ecco, poi un giorno parleremo delle assurdità del sistema delle sanzioni di Banca d'Italia e del perché non è mai c… - NonnaMaria15 : RT @gabrillasarti2: Ecco la poliziotta (se è in borghese è una funzionaria) che dice a quella persona che è stata presa a calci senza motiv… - ilveggente_it : ?? #SERIEC #GIRONEB #Entella Vs #Pescara è una gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C che si gi… -