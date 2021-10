Cies, ecco la classifica di chi usa più stranieri in Europa: in testa una squadra italiana (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il problema dei pochi giovani italiani nel nostro campionato è risaputo. Adesso la conferma arriva anche dal Cies, il quale, ha analizzato la percentuale di giocatori straniere tra le squadre delle 5 principali leghe europee. Sorpresa sorpresa, la prima squadra per percentuale di stranieri è italiana, l’Udinese nello specifico. Vediamo adesso la percentuale sia della nostra Serie A che delle top leagues: SERIE A Udinese 88% di utilizzo stranieriAtalanta 86.3%Torino 83.7%Lazio 74.8% Milan 74.3% Bologna 74.2% Napoli 72.1 Inter 71.2% Juventus 65.8% Fiorentina 64.1% Cagliari 63.5% Roma 63% Spezia 61.6% Hellas Verona 61.2% Venezia 55% Sassuolo 53.8% Sampdoria 53.3% Salernitana 51.1% Empoli 38% Genoa 36.2% TOP 5 Campionati Europei: Udinese 88% Chelsea 86.8% Atalanta 86.3% Torino 83.7% Lilla 81.9% ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il problema dei pochi giovani italiani nel nostro campionato è risaputo. Adesso la conferma arriva anche dal, il quale, ha analizzato la percentuale di giocatori straniere tra le squadre delle 5 principali leghe europee. Sorpresa sorpresa, la primaper percentuale di, l’Udinese nello specifico. Vediamo adesso la percentuale sia della nostra Serie A che delle top leagues: SERIE A Udinese 88% di utilizzoAtalanta 86.3%Torino 83.7%Lazio 74.8% Milan 74.3% Bologna 74.2% Napoli 72.1 Inter 71.2% Juventus 65.8% Fiorentina 64.1% Cagliari 63.5% Roma 63% Spezia 61.6% Hellas Verona 61.2% Venezia 55% Sassuolo 53.8% Sampdoria 53.3% Salernitana 51.1% Empoli 38% Genoa 36.2% TOP 5 Campionati Europei: Udinese 88% Chelsea 86.8% Atalanta 86.3% Torino 83.7% Lilla 81.9% ...

Advertising

sportface2016 : #Cies, ecco la classifica di chi usa più stranieri in #Europa: in testa una squadra italiana - MondoNapoli : CIES - Serie A, chi impiega più stranieri? Ecco dove si piazza il Napoli - - gazzettaGranata : Serie A, ecco quanto valgono le rose per il CIES. Il Torino è all’undicesimo posto #TorinoFC #FVCG #SFT - marinabeccuti : Serie A, ecco quanto valgono le rose per il CIES. Il Torino è all’undicesimo posto - Torinogranatait : Serie A, ecco quanto valgono le rose per il CIES. Il Torino è all’undicesimo posto -