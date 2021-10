Carenza PS5 | in Giappone sanno come punire i bagarini

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Nel 2021, aggiudicarsi una PlayStation 5 è stata letteralmente una missione impossibile per la maggioranza degli appassionati. Tra i problemi di produzione dovuti alla crisi dei semiconduttori e il bagarinaggio sfrenato, gli scaffali risultano attualmente vuoti. Tuttavia insembrano aver trovato la soluzione. PlayStation 5 (via playstation.com)Era inevitabile e alla fine è arrivata: la crisi della produzione di schede grafiche è qui. Ci accompagna da ormai più di un anno… e chissà per quanto ancora durerà. Questo si è tradotto velocemente nella difficoltà di acquisto di console e più in generale di componenti da gaming, tra cui PlayStation 5, la nuova ammiraglia Sony giunta sugli scaffali a novembre 2020 e ancora oggi introvabile nella maggior parte dei casi. Oltre alla crisi dei semiconduttori e dell’approvvigionamento di materie prime per ...