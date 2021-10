Bianca Atzei racconta il dramma | “Ho perso il mio bambino”

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 11 ottobre 2021), nel corso delle scorse ore, hato ilche sta vivendo: “Hoil mio”. Le sue parole sulla situazione(via social)La nota cantante italiana, nelle scorse ore, ha pubblicato sui social tre fotografie. Non si tratta, però, come di consueto di immagini che la ritraggono al lavoro o in momento di relax. Al contrario, questa volta la donna ha scelto di postare una lunga riflessione. Le sue parole, di reazione ad una situazione molto difficile da affrontare, possono essere d’aiuto a tante altre ragazze che come lei stanno affrontando ildell’aborto. “Mi sono costantemente messa a nudo e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze. In ...