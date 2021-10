Assalto alla sede della Cgil: Draghi incontra Landini (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – Un caloroso saluto e pacche sulle spalle, prima di prestarsi agli scatti dei fotografi: il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato, oggi 11 ottobre 2021, Maurizio Landini presso la sede di Corso Italia della Cgil a Roma, dopo l’Assalto subito nel corso delle proteste no Green pass di sabato(leggi qui) . La visita è durata circa mezz’ora. Prima di andar via, il Presidente del Consiglio si è fermato a stringere le mani ai dipendenti del sindacato, che lo attendevano all’esterno del palazzo. La sede del sindacato infatti, sabato pomeriggio, 09 ottobre 2021, è stata assaltata da gruppi di violenti, nella giornata caratterizzata dalla manifestazione no Green pass a Roma e da violenti scontri nel centro ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – Un caloroso saluto e pacche sulle spalle, prima di prestarsi agli scatti dei fotografi: il presidente del Consiglio Mariohato, oggi 11 ottobre 2021, Mauriziopresso ladi Corso Italiaa Roma, dopo l’subito nel corso delle proteste no Green pass di sabato(leggi qui) . La visita è durata circa mezz’ora. Prima di andar via, il Presidente del Consiglio si è fermato a stringere le mani ai dipendenti del sindacato, che lo attendevano all’esterno del palazzo. Ladel sindacato infatti, sabato pomeriggio, 09 ottobre 2021, è stata assaltata da gruppi di violenti, nella giornata caratterizzata dmanifestazione no Green pass a Roma e da violenti scontri nel centro ...

EnricoLetta : Si parli nelle #scuole domani dell’assalto alla sede del #sindacato. È un fatto gravissimo. Non ci si volti dall’altra parte. - Agenzia_Ansa : Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - STEFANO_MISCHIA : RT @baffi_francesco: Assalto alla sede della CGIL. Roma 9 ottobre 2021. - MarySpes : RT @fracchio_2: Un'oligarchia politica putrescente, nella speranza di perpetrarsi, viene utilizzata, dai propri danti causa, come cavia nel… -