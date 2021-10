Uomini e Donne: “Ida Platano? Non ha mai capito nulla!” (Di domenica 10 ottobre 2021) Per Ida Platano, famosa dama di Uomini e Donne, ultimamente è stata dura. La donna ha chiuso con Marcello dopo vari problemi ma su di lei continuano a piovere critiche e accuse, come quelle della ex collega Barbara De Santi. Ida Platano ha deciso di tronare a Uomini e Donne, dating show che l’ha resa famosa, lo scorso anno, dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri, con cui aveva provato a lungo a far funzionare le cose. Visto come era andata la sua relazione, così, la parrucchiera siciliana aveva deciso di provare a ritrovare l’amore ma, a quanto pare, ad oggi non ci è ancora riuscita. Ida aveva cominciato a conoscere Marcello Messina ma la loro frequentazione ha attirato molte critiche, sia da parte del pubblico che da pare di Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 10 ottobre 2021) Per Ida, famosa dama di, ultimamente è stata dura. La donna ha chiuso con Marcello dopo vari problemi ma su di lei continuano a piovere critiche e accuse, come quelle della ex collega Barbara De Santi. Idaha deciso di tronare a, dating show che l’ha resa famosa, lo scorso anno, dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri, con cui aveva provato a lungo a far funzionare le cose. Visto come era andata la sua relazione, così, la parrucchiera siciliana aveva deciso di provare a ritrovare l’amore ma, a quanto pare, ad oggi non ci è ancora riuscita. Ida aveva cominciato a conoscere Marcello Messina ma la loro frequentazione ha attirato molte critiche, sia da parte del pubblico che da pare di Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha ...

