Squid Game, seconda stagione: le domande a cui deve rispondere la serie (Di domenica 10 ottobre 2021) Squid Game, la serie più discussa e famosa su Netflix dovrà rispondere a diverse domande durante la seconda stagione in uscita sulla piattaforma streaming. Squid Game, le domande alle quali dovrà rispondere nella seconda stagione (Getty Images)Bela Bajaria ha dichiarato che sta lavorando a stretto contatto con Hwang Dong Hyuk per creare un processo positivo di creazione, in questo modo si potrà rispondere a tutte le domande dei fan nate durante la prima stagione. Una delle domande che i fan si sono sempre chiesti è il motivo delle guardie mascherate e cosa significano quei simboli che ...

