Scontri no Green Pass a Roma | manifestante no vax genera il caos all’Umberto I

(Di domenica 10 ottobre 2021) Continua purtoppo l’escalation di violenza che negli ultimi giorni ha travolto la Capitale a seguito della manifestazione contro la certificazione verde. La protesta svoltasi ieri avrebbe dovuto essere pacifica ma così non è stato. Leggi anche:no, assalto al Policlinico Umberto I: infermiera ferita con una bottigliata in testano vaxilI In particolare, nel pomeriggio di ieri, sabato 9 ottobre, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I è stato trasportato dal 118 unno vax che, durante la manifestazione, aveva tenuto comportamenti provocatori nei riguardi delle forze dell’ordine, ostacolando le attività di polizia e opponendo resistenza alle ...