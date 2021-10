Advertising

Roma : ?? Per lunedì #11ottobre proclamato #sciopero generale nazionale di 24h di tutti i comparti pubblici e privati. Pos… - MediasetTgcom24 : Sciopero generale lunedì 11 ottobre, trasporti a rischio: orari e fasce di garanzia #scioperogenerale… - svirgola2 : @info_zampa @cgilnazionale sciopero generale gia' chiamato, dovevano 'solo' UNIRSI - tvbusiness24 : #Sciopero generale 11 ottobre, ecco le #fasce di #garanzia A rischio i trasporti, possibili disagi nelle scuole e n… - bergadr : RT @info_zampa: La notizia vera è che nemmeno un assalto fascista alla sede @cgilnazionale spinge il compagno #MaurizioLandini a indire uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale

Trenitalia pubblica comunque sul sito l'elenco dei treni nazionali garantiti in caso di. Nel trasporto regionale sono stati assicurati i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore ...Slitta al 12 ottobre il termine per la presentazione delle offerte a causa delloDi: Redazione Sardegna Live Lodei trasporti, in programma domani, fa slittare di un giorno il termine della procedura negoziata indetta dalla Regione per assegnare le rotte della continuità territoriale aerea. ...Il sottosegretario di Stato al Ministero della salute, Pierpaolo Sileri , ieri a Palermo per ritirare il premio al coraggio intitolato a Emanuela Loi , ha ipotizzato la conclusione dell'emergenza sani ...Anche i lavoratori dell’Amat si uniscono allo sciopero generale indetto per la giornata di domani, lunedì 11 ottobre, nelle principali piazze italiane. A scendere in campo saranno le maggiori organizz ...