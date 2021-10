Mancini | “Con la Svizzera sarà la gara dell’anno dopo quelle dell’Europeo”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Roberto, ct della Nazionale, ha parlato così del prossimo avversario azzurro nelle Qualificazioni Mondiali in conferenza stampa,il successo sul Belgio in Nations League: Ieri hai visto la?“unadifficile, come è stata all’Europeo e a Basilea. Giochiamo in casa,la partitadegli Europei. Sappiamo che dobbiamo vincere”. Foto: Twitter Azzurri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Un unico cruccio perin un pomeriggio comunquetante note positive. ITALIA - BELGIO 2 - 1 (0 - 0) Italia (4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella (...Stop and go, per l' Italia di Roberto. Dopo la battuta d'arrestola Spagna , che è costata la finale di San Sirola Francia in Nations League , gli azzurri si riprendono subito e vincono una bella partita contro il Belgio ...MILANO - Grazie ad un secondo tempo scoppiettante l’Italia rivista da Mancini dopo il Ko con la Spagna batte il Belgio 2-1 (stesso risultato dell’Europeo) e si prende il terzo posto in Nations League ...Torino, 10 ott. – (Adnkronos) – “Sarà una gara difficile, come è stata all’Europeo e a Basilea. Giochiamo in casa, sarà la partita dell’anno dopo quelle degli Europei. Sappiamo che dobbiamo vincere”.