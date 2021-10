Juventus, Tebas: “Agnelli, vuoi una Superlega dove guadagni meno di Real e Barça?” (Di domenica 10 ottobre 2021) La crisi dovuta alla Pandemia Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato durate il Festival dello Sport di Trento, affrontando anche il tema Superlega, molto vicino all’ambiente della Juventus, e le prospettive della Serie A. Innanzitutto, però, si espresso a proposito delle conseguenze del Covid nell’economia correlata al calcio: “La crisi dovuta alla pandemia ha colpito in maniera differente, ad esempio, italiani e francesi sono stati tra i più colpiti. Non si possono però prendere decisioni che modifichino la struttura del calcio, solo per una condizione passeggera. Non si possono introdurre nuovi campionati”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Marotta: “Haaland non può arrivare, ma in passato è stato vicino” Tebas ha anche spiegato la sua opinione riguardo a quanto ci vorrà per ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 10 ottobre 2021) La crisi dovuta alla Pandemia Javier, presidente della Liga, ha parlato durate il Festival dello Sport di Trento, affrontando anche il tema, molto vicino all’ambiente della, e le prospettive della Serie A. Innanzitutto, però, si espresso a proposito delle conseguenze del Covid nell’economia correlata al calcio: “La crisi dovuta alla pandemia ha colpito in maniera differente, ad esempio, italiani e francesi sono stati tra i più colpiti. Non si possono però prendere decisioni che modifichino la struttura del calcio, solo per una condizione passeggera. Non si possono introdurre nuovi campionati”. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Marotta: “Haaland non può arrivare, ma in passato è stato vicino”ha anche spiegato la sua opinione riguardo a quanto ci vorrà per ...

