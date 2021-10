Jannik vola sempre più in alto (Di domenica 10 ottobre 2021) "You were f*****g good today!", "Sei stato maledettamente bravo". John Millman si rivolge così a Jannik Sinner al momento della stretta di mano. Non gli è mai stato così vicino per tutta la partita, che l'altoatesino ha ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 10 ottobre 2021) "You were f*****g good today!", "Sei stato maledettamente bravo". John Millman si rivolge così aSinner al momento della stretta di mano. Non gli è mai stato così vicino per tutta la partita, che l'atesino ha ...

Indian Wells: Jannik Sinner maltratta Millman e vola al terzo turno

Ultime Notizie dalla rete : Jannik vola Jannik vola sempre più in alto "You were f*****g good today!", "Sei stato maledettamente bravo". John Millman si rivolge così a Jannik Sinner al momento della stretta di mano. Non gli è mai stato così vicino per tutta la partita, che l'altoatesino ha dominato 6 - 2 6 - 2 con la sicurezza dei grandi. Non ha bisogno di ostentare ...

Masters1000 Indian Wells 2021: Jannik Sinner domina John Millman e vola al terzo turno Nel secondo set la musica non cambia, nonostante l'australiano cerchi in tutti i modi di cambiare lo spartito. E' una marcia trionfale quella dell'italiano che ai vantaggi nel terzo game si prende il ...

Nel secondo set la musica non cambia, nonostante l'australiano cerchi in tutti i modi di cambiare lo spartito. E' una marcia trionfale quella dell'italiano che ai vantaggi nel terzo game si prende il break decisivo. Sinner con grande autorevolezza accede al terzo turno dove affronterà il vincente della sfida tra l'americano John Isner (testa di serie n.20) e il giapponese Yoshihito Nishioka. Nel primo set, dopo d