In 350 ad una festa non autorizzata | multe e denunce per per violazione delle norme anti-Covid

AGI - Aveva organizzato una festa nei locali di un ex agriturismo: ingresso a 10 euro, pubblicità e diffusione della notizia tramite i social. Peccato che l'organizzatore dell'evento, un 27enne di Quattro Castella (Reggio Emilia), non solo era sprovvisto di ogni autorizzazione, ma lo aveva fatto contro ogni limite imposto dalla normativa d'urgenza connessa a contenimento della diffusione pandemica da Covid-19. I carabinieri sono intervenuti per i controlli all'interno del locale, dotato anche di un'area esterna, verificando che era in corso una vera e propria festa che vedeva partecipare circa 350 persone entrate pagando il biglietto, senza esibire il green pass e peraltro senza il rispetto del distanziamento. Al responsabile dell'evento una multa di 4.400 euro, per le mancate autorizzazioni e per le violazioni alle norme anti-Covid.

