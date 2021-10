Il Salone internazionale del libro dà il suo "benvent" e apre la rassegna con lo... (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel dibattito linguistico sull'italiano che s'interroga su come chiamare le persone che si identificano fuori dalla logica binaria , entra anche il Salone del libro di Torino, scegliendo lo schwa . ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel dibattito linguistico sull'italiano che s'interroga su come chiamare le persone che si identificano fuori dalla logica binaria , entra anche ildeldi Torino, scegliendo lo schwa . ...

Advertising

_Carabinieri_ : Anche quest'anno l’Arma è al REAS - Salone Internazionale dell’Emergenza, che si è svolto al Centro Fiera di Montic… - FacciamoLa : RT @FaziEditore: Se sabato prossimo sarete a Torino per il @SalonedelLibro vi invitiamo a una passeggiata letteraria dedicata ai romanzi di… - Oigwe3 : RT @CUPRA_it: Per realizzare #CUPRAUrbanRebel Concept, Jorge Diez e il team design #CUPRA si sono ispirati al mondo del racing. Un concept… - 66thand2nd : Dal 14 al 18 ottobre saremo al Salone Internazionale del Libro di Torino! (@SalonedelLibro) ?? Venite a trovarci… - GiovanniLegnini : RT @FaziEditore: Fra una settimana al @SalonedelLibro @francofaggia presenterà in anteprima il suo nuovo romanzo «Tutto il cielo che serve»… -