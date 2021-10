I primi aerei | Gianmaria e Soleil ricevono un’ironica frecciatina

Leggi su 361magazine

(Di domenica 10 ottobre 2021) Idella nuova edizione, i gieffinimessaggi dai loro fan e non solo. Mattinata speciale per i concorrentisorpresi da un aereo, ecco l’ironica. Questa mattina i vipponi hanno ricevuto diversi. Il buongiorno si vede dal mattino, e dopo la stratosferica serata del sabato sera, i gieffini riuniti in giardino notano alcunisorvolare sopra la Casa, con diversi messaggi per loro da parte dei propri fan e non solo. Sono davvero tanti i fan che sono super affezionati al reality show, e al cast dei concorrenti di questa nuova edizione. Il secondo aereo di questa edizione era destinato all’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni “Go Sophie Go. Ti amiamo” è questo il ...