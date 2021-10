Giorgia, i nostalgici continuano a sentirsi bene a casa sua (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel lessico di Giorgia Meloni sono entrati i camerati che sbagliano. Cioè quei nostalgici le cui gesta fanno il gioco degli avversari. “Utili idioti”, al servizio della sinistra, li aveva definiti dopo l’inchiesta di Fanpage. “Delinquenti”, ha rincarato dopo l’assalto alla Cgil: per colpa degli squadristi è passata in cavalleria la protesta no-vax. Non solo Giorgia prende le distanze da loro, ma rinfaccia a Luciana Lamorgese di non averli fermati in tempo. Fosse dipeso da lei, li avrebbe gonfiati di botte, e c’è da capirla: i facinorosi neri rappresentano un rischio mortale. Immaginiamo se si fossero scatenati alla vigilia delle elezioni politiche, con tutti i riflettori addosso, scatenando un imbarazzo anche internazionale. Il danno sarebbe stato peggiore. Per buona sorte della Meloni il bubbone è scoppiato in anticipo, così d’ora in ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel lessico diMeloni sono entrati i camerati che sbagliano. Cioè queile cui gesta fanno il gioco degli avversari. “Utili idioti”, al servizio della sinistra, li aveva definiti dopo l’inchiesta di Fanpage. “Delinquenti”, ha rincarato dopo l’assalto alla Cgil: per colpa degli squadristi è passata in cavalleria la protesta no-vax. Non soloprende le distanze da loro, ma rinfaccia a Luciana Lamorgese di non averli fermati in tempo. Fosse dipeso da lei, li avrebbe gonfiati di botte, e c’è da capirla: i facinorosi neri rappresentano un rischio mortale. Immaginiamo se si fossero scatenati alla vigilia delle elezioni politiche, con tutti i riflettori addosso, scatenando un imbarazzo anche internazionale. Il danno sarebbe stato peggiore. Per buona sorte della Meloni il bubbone è scoppiato in anticipo, così d’ora in ...

Advertising

HuffPostItalia : Giorgia, i nostalgici continuano a sentirsi bene a casa sua - vanazang : RT @giuliaselvaggi2: Cara Giorgia Meloni che provi a salvare i tuoi fedeli vomitando su Lucano,un appunto: non hai detto l'unica cosa che d… - LorenzoCorti1 : RT @FDI_Parlamento: Giorgia Meloni al «Corriere della Sera»: «Con me non c’è posto per i nostalgici del fascismo. La sinistra da sempre li… - giord97 : RT @MarastiMattia: Non c'è spazio per nostalgici in Fratelli d'Italia, dice Giorgia Meloni. Peccato che FdI, nel suo simbolo, omaggi la fia… - Zaqq__ : RT @MarastiMattia: Non c'è spazio per nostalgici in Fratelli d'Italia, dice Giorgia Meloni. Peccato che FdI, nel suo simbolo, omaggi la fia… -