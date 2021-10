F1 | Bottas | ‘vittoria meritata | ho tenuto tutto sotto controllo’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 ottobre 2021) Istanbul, 10 ott. – (Adnkronos) – "Probabilmente è stata una delle gare migliori che ho mai fatto. Al di là di un momento un curva 1 in cui sono scivolato, ho semprecontrollo. La macchina è andata molto forteil fine settimana". Queste le parole di Valtteridopo il successo nel Gp di Turchia. "Non era semplice scegliere la strategia giusta con queste condizioni mutevoli del meteo -aggiunge il pilota finlandese della Mercedes-. Per fortuna abbiamo scelto il momento migliore per la sosta. La gara è andata liscia per me ed è stato il massimo, è una vittoria che mi sono guadagnato e meritato".