Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, dopo anni la verità sull’addio: “Lei aveva ragione” (Di domenica 10 ottobre 2021) Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro sono stati una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo. Ma dopo diversi anni si sono detti addio, lasciando tutti i fan senza parole. Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, è felicissima per la prossima paternità di suo figlio. Felicissimo lo sarà anche il papà di Paolo, Massimo Ciavarro, con il quale l’attrice ha avuto una lunga storia d’amore, che, seppur terminata da molti anni, non cessa di suscitare curiosità. Sono infatti ancora molti che si chiedono perché è terminata la loro bellissima storia? Eleonora Giorgi, i reali motivi della rottura con Massimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021)sono stati una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo. Madiversisi sono detti addio, lasciando tutti i fan senza parole., madre di Paolo, è felicissima per la prossima paternità di suo figlio. Felicissimo lo sarà anche il papà di Paolo,, con il quale l’attrice ha avuto una lunga storia d’amore, che, seppur terminata da molti, non cessa di suscitare curiosità. Sono infatti ancora molti che si chiedono perché è terminata la loro bellissima storia?, i reali motivi della rottura con...

Advertising

TV_Italiana : Sarà una puntata Over quella di stasera di #ScherziaParte: fra gli ospiti Memo Remigi, Eleonora Giorgi e Red Canzia… - allyfromDEland : RT @LSantillo_96: Se c'era ancora Live, BDU faceva fare il test di gravidanza a Vera nell'ascensore+Vera vs le sfere per l'annuncio su IG+t… - AerdnaXCI : #ScherziaParte #10Ottobre Ospiti Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro, Red Canzian, Antonella Elia e Memo… - emanueliiita : RT @LSantillo_96: Se c'era ancora Live, BDU faceva fare il test di gravidanza a Vera nell'ascensore+Vera vs le sfere per l'annuncio su IG+t… - cognomevic : Pensavo al fatto che Eleonora Giorgi da giovane era una ragazza bellissima -