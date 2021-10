CorSport: Malcuit out per venti giorni (Di domenica 10 ottobre 2021) Ieri la notizia dell’infortunio a Malcuit: distrazione di primo grado del soleo sinistro. Il Corriere dello Sport scrive che per un danno del genere, l’esterno destro del Napoli dovrebbe averne per almeno 20 giorni. “Un problema muscolare accusato venerdì che ieri è stato confermato dagli esami: distrazione di primo grado del soleo sinistro e una ventina di giorni di stop (o giù di lì)”. La maledizione delle fasce, scrive il quotidiano sportivo, non dà tregua al Napoli. “Neanche il tempo di recuperare Ghoulam, reduce dalla prima convocazione e ormai pronto a ricominciare a pieno regime, che Malcuit ha dovuto dichiarare forfait”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 ottobre 2021) Ieri la notizia dell’infortunio a: distrazione di primo grado del soleo sinistro. Il Corriere dello Sport scrive che per un danno del genere, l’esterno destro del Napoli dovrebbe averne per almeno 20. “Un problema muscolare accusato venerdì che ieri è stato confermato dagli esami: distrazione di primo grado del soleo sinistro e unana didi stop (o giù di lì)”. La maledizione delle fasce, scrive il quotidiano sportivo, non dà tregua al Napoli. “Neanche il tempo di recuperare Ghoulam, reduce dalla prima convocazione e ormai pronto a ricominciare a pieno regime, cheha dovuto dichiarare forfait”. L'articolo ilNapolista.

